2 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.704 olup, 340 pozitif vakaya rastlanmıştır.
143 kişi Lefkoşa, 53 kişi Girne, 95 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
12 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 340
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.573.777
Toplam Vaka Sayısı: 91.051
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 86.884
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3939
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3873
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 230
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 539