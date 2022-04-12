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2 kişi hayatını kaybetti

"Toplam 11.704 test yapıldı, 340 pozitif vakaya rastlandı" 

12 Nisan 2022 Salı 18:38
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2 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.704 olup, 340 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

143 kişi Lefkoşa, 53 kişi Girne, 95 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

12 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 340  
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.573.777   
      
Toplam Vaka Sayısı: 91.051             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 86.884               

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3939   
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3873  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 230         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 539 

Son Güncelleme: 12.04.2022 18:47
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