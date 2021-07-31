2 kişi iki ayrı yerde kundaklama yaptı!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

30.07.2021 tarihinde, Haspolat’da Kararanfil Sokak üzerinde Ahmet TAŞSEVEN’e ait ikametgahın avlusu içerisinde park halinde bulunduğu sırada yanan NC 239 plakalı salon araç ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada bahse konu aracın üzerine muhtemelen yanıcı bir madde dökülerek yakılmak suretiyle kasti hasara uğratıldığı tespit edilmiştir. Meselede zanlı olarak görülen K.C. ( E-19) ve G.C.( E-17) tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahısların ayni gün Haspolat’da Özgür Özada Sokak üzerinde bulunan Bülent İNNALI’ya ait yarım inşaat halindeki binanın ön kısmında monteli bulunan elektrik panosu üzerine muhtemelen yanıcı bir madde döküp ateşe vermek suretiyle yakarak kasti hasara uğrattıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.