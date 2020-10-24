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2 kişi kalp krizinden öldü

52 ve 27 yaşındaki iki kişinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

24 Ekim 2020 Cumartesi 10:08
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2 kişi kalp krizinden öldü

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

1.         22.10.2020 tarihinde, Tepebaşı’nda Makyol Tünel Şantiyesinde çalıştığı sırada rahatsızlanarak yaşamını yitiren Halil YENİ (E-52)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.      
 

2.         21.10.2020 tarihinde Haspolat’ta bulunduğu oda içersinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ngolu MBUTA (E-27)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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