2 kişi kalp krizinden öldü

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
1. 22.10.2020 tarihinde, Tepebaşı’nda Makyol Tünel Şantiyesinde çalıştığı sırada rahatsızlanarak yaşamını yitiren Halil YENİ (E-52)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
2. 21.10.2020 tarihinde Haspolat’ta bulunduğu oda içersinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ngolu MBUTA (E-27)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.