2 kişi tutuklandı 1 kişi aranıyor

Lefkoşa’da adam öldürmek için gizli ittifak yapan zanlılar Sevil İleri ve Durmuş Kaya tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemil Awwat, olguları aktardı.

Polis, zanlılar Sevil İleri ve Durmuş Kaya’nın Öldürmek için gizli ittifak suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlıların 2020 yılı Temmuz ve Ağustos ayları arasında aranan bir kişi ile birlikte Sadık Akan’ın zanlı Sevil İleri’den ayrılmadığı gerekçesiyle öldürmek için gizli ittifak kurduklarını mahkemeye aktardı.

Polis, olayın akabinde zanlı Durmuş Kaya’nın polise gelip, itiraf içerikli ifade verdiğini belirtti.

Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Durmuş Kaya, “Kendi rızamla polise gittim. Sadık ve Ahmet beni sürekli arayıp rahatsız ediyorlar ve para istiyorlardı. Hatalıyım. Özür dilerim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.