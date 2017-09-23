2 kişi tutuklandı

Hüseyin Çiçek

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekipleri tarafından Gazimağusa bölgesinde dün sabah saatlerinde nefes kesen bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu Köprülü ile Türkmenköy arasında seyir halinde bulunan HS 280 plakalı 2 bin 400 kilo kemikli sığır eti ile 180 kilo sığır ciğeri ele geçirildi. Polis araç sürücüsü Neşet Demirel ile araçta yolcu olarak bulunan Ali Deniz’i gözaltına alarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mehmet Bayır, dün sabah 07.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Şubesi ekipleri tarafından, Köprülü köyünden Türkmenköy’e doğru seyir halinde olan HS 280 plakalı araca gerçekleştirilen operasyon sonucunda 2 bin 400 kilo kemikli sığır eti ile 180 kilo sığır ciğeri ele geçirildiğini söyledi.

Etleri güneyden aldılar

Konu etlerin Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak ithal edildiğinin belirlendiğini aktaran Bayır, konu etlere emare olarak el konulduğunu ve konu aracın sürücüsü Neşet Demirel ile araçta yolcu olarak bulunan Ali Deniz’in gözaltına alındığını söyledi.

Soruşturma kapsamında bir kişinin daha aranmakta olduğunu bildiren Bayır, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, soruşturmanın salimen yürütlmesine olanak sağlamak amacı ile zanlıların 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.