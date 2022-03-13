Künye
Kıbrıs 5
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bar işletmecisi ağır yaralı!
Bar işletmecisi ağır yaralı!
Marketten 76 adet ürünü çaldığı iddia ediliyor
Marketten 76 adet ürünü çaldığı...
14 yaşındaki ikiz kızlara tecavüz iddiası
14 yaşındaki ikiz kızlara tecavüz...
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar hapsi boyladı
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar...
Cinsel saldırıda bulundu!
Cinsel saldırıda bulundu!
Flaş Haber
2 mahkum firar etti!
Kapat

2 mahkum firar etti!

Erülkü yakınlarındaki Mavi Kalem Pandemi Yurdu'nda polis gözetiminde bulunan Turgay Çetin ve Duran Gül isimli mahkumlar dün akşam 1.30 sularında firar etti.

13 Mart 2022 Pazar 10:01
38 Okunma
2 mahkum firar etti!
banner108

Erülkü yakınlarındaki Mavi Kalem Pandemi Yurdu'nda polis gözetiminde bulunan Turgay Çetin ve Duran Gül isimli mahkumlar dün akşam 1.30 sularında firar etti.

Çevredeki kameraların incelendiği, polis ve gardiyanlar tarafından bölgede geniş çaplı arama başlatıldığı öğrenildi.

Cezaevinde örgütlü Sendika KTAMS Başkanı Güven Bengihan'dan elde edilen bilgiye göre; Turgay Çetin ve Duran Gül dün akşam pandemi yurdundan firar etti.

Olayla ilgili YENİDÜZEN'e konuşan Bengihan, "Bunun olmasını bekliyorduk, burada suçlu yeni cezaevini devreye koyamayan hükümettir" dedi.

Güvenlik zaafiyetine değinen Bengihan, şöyle devam etti: "Yeni cezaevine zaman taşınacağımız belli değil, cezaevinin teknik donanım ve altyapısı sanki de 'iş ola' yapıldı.

Kaloriferleri çalıştıracak gaz yok, bütçeye konmadı, su motorları hala bozuk." dedi.

Duran Gül 11 yıl, Turgay Çetin ise 3 yıl ceza almıştı.

Kaynak: Yenidüzen

Son Güncelleme: 13.03.2022 11:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da kar yağışı sürüyor
Lefkoşa'da kar yağışı sürüyor
Tatar: Federasyon yapısında zamanla Kıbrıs’taki Türk varlığının eritilebileceğini hepimiz biliyoruz
Tatar: Federasyon yapısında zamanla Kıbrıs’taki Türk varlığının eritilebileceğini hepimiz biliyoruz
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim