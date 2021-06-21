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2 metre yükseklikten beton zemine düştü

21 Haziran 2021 Pazartesi 09:18
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2 metre yükseklikten beton zemine düştü

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

20.06.2021 tarihinde saat 16:30 sıralarında, Alsancak’ta sakin M.K(E-41) tek katlı ikametgahının damına çıkmak için kullandığı tahta merdiven üzerinden dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralanmıştır.

Adı edilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 21.06.2021 09:25
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