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2 Polis Müdür Muavini ve bir Başmüfettiş geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

Açıklamada, “basında yer alan haberlerde halkı bilgilendirme dışında saiklelerle kalem kullanılmasının topluma faydası olmadığı” da kaydedildi.

05 Ekim 2021 Salı 18:58
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2 Polis Müdür Muavini ve bir Başmüfettiş geçici olarak görevden uzaklaştırıldı
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Polis Basın Subaylığı, iki Polis Müdür Muavini ve bir Polis Başmüfettişi’nin kendilerine isnat edilen suçlardan dün dava okunarak Mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandıklarını ve Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından dün itibarıyla geçici olarak görevden uzaklaştırıldıklarını açıkladı.

Açıklamada, “basında yer alan haberlerde halkı bilgilendirme dışında saiklelerle kalem kullanılmasının topluma faydası olmadığı” da kaydedildi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle:

“Bugün, internet ve sosyal medya üzerinden yayın yapan bazı basın yayın organlarında, “PGM İçinde Kişisel Hesaplaşmalar ve Soyalan'ın Hırsları” ve benzeri başlıklar altında yayımlanan haberde genelde Polis Teşkilatını özelde ise Polis Genel Müdürünün şahsını yıpratmaya yönelik ve çarpıtıcı bir şekilde kaleme alındığı görülmektedir.

Haberde ayrıca, bahse konu polis mensuplarının açtıkları davalardan dolayı, olayın kişiselleştirdiği ve talimat ile dava okunduğu yönünde iddialarla konu başka bir boyuta çekilmeye çalışılmıştır.

Bazı basın yayın organlarında ise söz konusu işlemlerin “FETÖ Soruşturması”  ile bağdaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Gerçekte, Başsavcılık tarafından verilen hukuki mütalaa doğrultusunda; soruşturmaya konu olan iki Polis Müdür Muavini ve bir Polis Başmüfettişine isnat edilen suçlardan 4 Ekim 2021 tarihinde dava okunmuş, aynı gün mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlanmışlardır.

Bu çerçevede bahse konu üç polis mensubu Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından 4 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmışlardır.

Basın mensuplarının yaptıkları haberlerle, halkı bilinçlendirmeyi ve bilgilendirme amaçlaması gerektiği, bunun dışında başka saiklerle kalem kullanılmasının topluma faydası olmayacağı açıktır. “

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