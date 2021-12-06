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2 saatlik uyarı grevi!

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Girne Akçiçek Devlet Hastanesinde uyarı grevi yapılacağını açıkladı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 15:04
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2 saatlik uyarı grevi!
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Sendika tarafından yapılan açıklama şöyle:

Tüm kamuoyunun ve meslektaşlarımızın bilgisine;

Dün Girne Akçiçek Devlet Hastanesinde meydana gelen ve sağlık çalışanlarının darp edilmesi ile sonuçlanan olaydan kaynaklı sesimizi daha çok duyurabilmek adına 08.12.2021 tarihinde yani Çarşamba günü Girne Akçiçek Devlet Hastanesinde Sendikamız üyesi bulunan tüm birimlerde 2 saatlik uyarı eylemi yapılacaktır. Eylem saati 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşecek olup 11.45 am de basın açıklaması yapılacaktır. Yapacağımız eylem süresince acil durum gerektiren vakalar dışında iş bırakılacaktır.

Saygılarımızla,

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