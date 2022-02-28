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2'si insan kaçakçısı 10 kişi mahkemeye çıkarıldı

Yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs’a geçmek için anlaşan ikisi insan kaçakçısı toplam 10 kişi Lefkoşa Kaza Mahkemesine, iki kişi ise Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldı ve aleyhlerine 3 gün tutukluluk emri alındı.

28 Şubat 2022 Pazartesi 15:11
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2'si insan kaçakçısı 10 kişi mahkemeye çıkarıldı
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(Kamalı Haber)

Yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs’a geçmek için anlaşan ikisi insan kaçakçısı toplam 10 kişi Lefkoşa Kaza Mahkemesine, iki kişi ise Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldı ve aleyhlerine 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, 27.02.2022 tarihinde saat 23:00'da, Akıncılar yolu üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde Zanlı 1- Koray Kul’un kullanımında bulunan NZ 355 plakalı salon araç içerisinde Zanlı 2 Eugene Sone Bwese, Zanlı 3- Abedi Mala Noel, Zanlı 4- Nzita Mananga Blondy, Zanlı 5 Desmond Alikornwo Amadı ve zanlı 6- Erkin Beshımov’un kullanımındaki EN 964 plakalı salon araç içerisinde Zanlı 7- Hammad Lıaqat, zanlı 8 Talha Murtaza, zanlı 9 Mazhar Ali, zanlı 10 Jamshair Alı’nin 25 Euro karşılığı Zanlı 1 ve Zanlı 6 tarafından insan kaçakçılığı yapıp, Akıncılarda Askeri yasak bölgeyi ihlal edip KKTC'den GKRY'ye geçirmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurdukları esnada tespit edildiklerini belirtti. Polis, aynı gün zanlı 1-Koray Kul'un tarifi ile GKRY'den KKTC'ye Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek geçen Zanlı 11 Abdiqanı Mohamud Guled ve Zanlı 12 Skandar Ayub’un suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis, aynı gün Zanlı 1- Koray Kul, Zanlı 6- Erkin Beshımov ve Zanlı 9- Mazhar Alı gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçlarını itiraf ettiklerini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak aranmakta olan şahıs olduğunu ve yine zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzipleri yapılmaması gerektiğini belirtip, bu bağlamda tüm zanlıların 3 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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