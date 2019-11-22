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2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali İçin Protokol İmzalandı

22 Kasım 2019 Cuma 13:23
2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali İçin Protokol İmzalandı

Merkezi Antalya'da bulunan Uluslararası Şehirler Derneği ile Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği ortak film festivali yürütmek için protokol imzaladı.
 Uluslararası Şehirler Derneği ile Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği  (SİNEVİZYON) 2020 senesinde 2. SİNEVİZYON Uluslararası Kısa Film Festivalini hem Lefkoşa hem de Antalya’da düzenlemek amacı ile işbirliği protokolü imzaladı. 
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Şehirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yüksel ve SİNEVİZYON Yönetim Kurulu Başkanı Müge Günay'ın imzaladığı protokolde her iki derneğin yöneticileri de hazır bulundu.
 Açıklamada, “İki Ülke Tek Festival” sloganı ile yola çıkılan 2020 senesinde düzenlenecek ilk ortak kısa film festivalinin her iki ülkeye de hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kısa Film FestivaliHaber
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