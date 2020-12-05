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2 SURİYELİ ZANLI BUGÜN GÜNEY KIBRIS’A İADE EDİLDİ

Bir süredir KKTC’de tutuklu bulunan ve Güney Kıbrıs’ta cinayet işledikleri iddiasıyla iadeleri talep edilen iki Suriyeli zanlı,  iki toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komite aracılığıyla,  BM gözetiminde bugün Güney Kıbrıs’a iade edildi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 16:21
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2 SURİYELİ ZANLI BUGÜN GÜNEY KIBRIS’A İADE EDİLDİ

Bir süredir KKTC’de tutuklu bulunan ve Güney Kıbrıs’ta cinayet işledikleri iddiasıyla iadeleri talep edilen iki Suriyeli zanlı,  iki toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komite aracılığıyla,  BM gözetiminde bugün Güney Kıbrıs’a iade edildi.
Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Suriye uyruklu, 8 Ocak 1998 doğumlu Walid Al Moustafa ve 2 Nisan 1995 doğumlu Tarek Haj Halaf, Nisan 2020’de kanunsuz yollardan önce KKTC’ye daha sonra da KKTC’den Türkiye Cumhuriyeti'ne giriş yaptıkları bir esnada tutuklanıp KKTC’ye iade edilmişlerdi.
KKTC’de yargılanarak hüküm giyen ve hapse mahkum edilen şahısların, mahkumiyet süreleri dolmuş bulunuyor.
Kıbrıs Rum tarafı, cinayet suçundan aranmakta olan zanlıların iadesini, çalışmalarını Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlere bağlı olarak yürüten iki toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi aracılığıyla talep etmişti.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, özellikle Cumhurbaşkanı Tatar’ın, suçluların yargı önüne çıkarılması ve Rum tarafıyla işbirliği amacıyla kurulan suçluların karşılıklı iadesi düzenlemesinin aksatılmadan devam etmesi gerektiği yaklaşımına dayalı olarak, zanlıların KKTC’ye kanunsuz olarak geçtikleri tarafa iade işlemi BM gözetiminde bugün  saat 12.30’da gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili açıklamada, benzer durumlarda aynı yapıcı anlayış ve uygulamanın, KKTC’de suç işleyip de GKRY’ye kaçan suçlu ve zanlılar konusunda da Rum tarafından beklendiği de belirtildi.

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