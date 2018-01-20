Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115147
ALTIN
163.259
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2820
EURO
4.6547
7 liraya aldığı fotoğrafı 19 milyon liraya sattı!
7 liraya aldı 19 milyona...
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez ameliyat oldu!
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez...
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastaları dikkat!
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Ergenlik yaşı 24'e çıktı!

2 telefon ve bin lira çalmış

Erdaç Başar'ın evinden iki telefon ve bin lira çaldığı iddia edilen Michael Matsikti gözaltına alındı

20 Ocak 2018 Cumartesi 11:10
2 telefon ve bin lira çalmış
banner10

Diyalog'un haberine göre, Lefkoşa’da Erdaç Başar’a ait eve girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı Michael Matsikti gözaltına alındı. 

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. 

Soruşturmayı yapan polis, 19 Ocak 2018 tarihinde Erdaç Başar’a ait evin penceresini hasara uğratan zanlının içeri girdiğini ve mutfak tezgâhı üzerinde bulunan 2 adet cep telefonunu çaldığını söyledi. 

Polis, zanlının daha sonra tezgâh çekmecesinde bulunan Bin TL nakit parayı da çalarak ayni pencereden çıkarak kaçtığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının bölgedeki kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandığını, soruşturmanın yeni olduğunu belirterek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanatlı: “İlahiyat Koleji’nde yaşananlar kaygı verici”
Kanatlı: “İlahiyat Koleji’nde yaşananlar kaygı verici”
Bora: "Meclis’te yapacağınız yemine bağlı kalın"
Bora: "Meclis’te yapacağınız yemine bağlı kalın"
Denktaş: "Ekim ayı ek mesaisi hafta başı"
Denktaş: "Ekim ayı ek mesaisi hafta başı"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim