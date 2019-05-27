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2. Uluslararası ambulans rallisi DAÜ'de başladı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:12
2. Uluslararası ambulans rallisi DAÜ'de başladı
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2. Uluslararası Ambulans Rallisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  ev sahipliğinde başladı.
Gün boyunca sürecek yarışmaya Türkiye ve KKTC’den Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu  son sınıf öğrencileri katılıyor.
20 ekibin yarıştığı rallide,  kurulan istasyonlarda çeşitli senaryolara uygun olarak acil yardım müdahaleleri gerçekleştiriliyor. Yarışmanın hakemliğini ise, Sağlık Bakanlığı 112 Acil ekibi yapıyor.

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Yarışmada birinci olacak ekip İrlanda’da gerçekleştirilecek olan yarışmaya katılma hakkı elde edecek.
Diğer yandan Acil Sağlık Hizmetleri ve İlk Yardım Sempozyumu, yarın  saat 10.00’da DAÜ’de Mustafa Afşin Ersoy Salonunda başlayacak ve 2 gün sürecek.
Sempozyuma Türkiye’den katılacak uzmanlar sağlık personeline yönelik bilgilendirme yapacak. Sempozyum  çerçevesinde bugün başlayan beceri kursları da 3 gün sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
2. Uluslararası
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