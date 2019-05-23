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''2. Uluslararası Basma Fistan Giyerim'' Sanat çalıştayı ve sergisi açıldı

23 Mayıs 2019 Perşembe 15:48
''2. Uluslararası Basma Fistan Giyerim'' Sanat çalıştayı ve sergisi açıldı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesinin katkılarıyla, Türkiye’den gelen sanatçı Günay Aral küratörlüğünde gerçekleştirilen ‘’2. Uluslararası Basma Fistan Giyerim’’ sanat çalıştayının sergisi dün açıldı.
Kültür Dairesinden yapılan açıklamaya göre, sergi, Girne Halk Kütüphanesi’de Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Girne Halk Kütüphanesi Sorumlusu Kültür Merkezi Yönetmeni Rukiye Kaymak’ın katılımıyla açıldı. Sergi açılışında tüm katılımcı sanatçılara teşekkür belgesi takdim edildi.

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Açıklamada, ’2. Uluslararası Basma Fistan Giyerim’’ sanat çalıştayı ve sergisinin adını; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’ekonomik bağımsızlık olmadıkça, ulusal bağımsızlık olmaz’’ ilkesiyle kurulan Sümerbank’ın, Anadolu kültürünün sembolü olmuş motifleri ile çiçeklerinin kullanıldığı basma ve pazen kumaşlarından aldığı belirtildi.
Birincisi geçen yıl Türkiye’nin Cunda Adası’nda yapılan etkinliğin ikincisi Kültür Dairesi’ne bağlı Girne Halk Kütüphanesi’nin bahçesinde, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’den 31 çağdaş sanatçının katılımında gerçekleştirildi.   
Sergi,  31 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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