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2 Üründe Limit Üstü Kalıntı

Tarım Dairesi 4-10 Ekim 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

09 Ekim 2020 Cuma 11:28
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2 Üründe Limit Üstü Kalıntı

Tarım Dairesi 4-10 Ekim  2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 46 numuneden 44 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur. Köşe Ticaret Ltd. ait sultani üzümde  ve  SVS Tic. Ltd. ait şeftalide Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların  isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden 19 numuneden 18 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur. Mağusa sakinlerinden Ümit Coşkun’a ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

   9 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

M.Hacı Ali ltd.

İthal

Mısır Yemlik

Temiz

2

Henege Tarım

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

3

M.Hacı Ali ltd.

İthal

Mısır DDGS

Temiz

4

Levent Sanayi Ltd.

İthal

Mısır Yemlik

Temiz

5

Nej Grain Ltd.

İthal

Buğday Ekmeklik

Temiz

6

Hakan Düzgün

İthal

Kırmızı Pul Biber Acı (P)

Temiz

7

Hakan Düzgün

İthal

Kırmızı Pul Biber Acı (Ç)

Temiz

8

Köşe Tic. Ltd

İthal

Sultani Üzüm

Limit Üstü

9

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Limit Üstü

11

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

12

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

13

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

14

Mert Uluşan

İthal

Havuç

Temiz

15

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

16

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

20

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

21

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Ankara

Temiz

22

SVS Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

24

SVS Tic. Ltd.

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

25

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

26

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

27

SVS Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

28

Hürsen Tarım

İthal

Domates

Temiz

29

Muha Seb. Mey Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

30

Muha Seb. Mey Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

31

Muha Seb. Mey Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

32

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

33

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

34

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

35

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

36

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

37

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Red Globe Üzüm

Temiz

38

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

39

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

40

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

41

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

42

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut Deveci

Temiz

43

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Gala

Temiz

44

Halil Kasap Paz.

İthal

Red Globe Üzüm

Temiz

45

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

46

Halil Kasap Paz.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

47

Önder Özen

Mağusa

Salatalık

Temiz

48

Ümit Coşkun

Mağusa

Salatalık

Limit Üstü

49

İsa Doğan

Mağusa

Salatalık

Temiz

50

İdris Saraç

Mağusa

Kabak

Temiz

51

İdris Saraç

Mağusa

Salatalık

Temiz

52

Selim Sergey

Bostancı

Nar

Temiz

53

Doğan Bağkur

Bostancı

Nar

Temiz

54

Mahir Baydar

Aydınköy

Nar

Temiz

55

Erdinç Bilgin

Güneşköy

Nar

Temiz

56

Gökhan Saraç

Aydınköy

Nar

Temiz

57

Ümit Zeki

Güzelyurt

Nar

Temiz

58

Mücahit Rüstemoğlu

Yayla

Nar

Temiz

59

İsrafil Yur

Dipkarpaz

Domates

Temiz

60

Muharrem Yur

Dipkarpaz

Patlıcan

Temiz

61

Muharrem Yur

Dipkarpaz

Biber

Temiz

62

Muharrem Yur

Dipkarpaz

Domates

Temiz

63

Bünyamin Güngör

Dipkarpaz

Domates

Temiz

64

Arif Güneş

Dipkarpaz

Beyaz Sarma

Temiz

65

Cesim Kızıl

Yeşilköy

Patlıcan

Temiz

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