2. Yaşlanan İnsan ve Toplum Sempozyumu yapılıyor

Akdeniz Üniversitesi, 60+ yaş Tazelenme Üniversitesi Kurucusu Profesör Doktor İsmail Tufan da insan ömrünün uzadığını belirterek, insan hayatının uzamasıyla birlikte yaşlılık dönemini daha kaliteli daha iyi şartlarda ve daha sağlıklı bir şekilde geçirmesine yönelik çalışmaların önem kazandığını kaydetti..

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de kentlerin insanlarıyla bir bütün olduğunu dile getirerek, kentlerde, belediyelerle birlikte toplum yararına çalışmalar yapacak Üniversiteler bulunmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise ülke insanlarına yaşlılığını nasıl geçireceği endişesi yaratmayacak imkanlar sunulması gerektiğine vurgu yaparak, bunu yaratmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim de önümüzdeki 50 yılda insan yaşamının daha da uzamasının beklendiğini belirterek, uzayan ömürden çok insanın bu ömrü daha kaliteli şartlarda geçirmesinin önemli olduğunu anlattı…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının eşi Meral Akıncı da, yaşlılığın geri dönülemez bir süreç olduğunu vurgulayarak, yaşlanmanın sadece biyolojik değil toplumsal ve kültürel bir olay olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından sunumlar yapıldı… (BRT)