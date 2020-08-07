2 yeni pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1851 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı .

Bakan Pilli, pozitif vakalardan birinin hava yolu ile diğerinin ise gemi yoluyla ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.



7 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1851

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı :2

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 79.819

Toplam Vaka Sayısı: 165

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 137

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 24

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok