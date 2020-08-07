2 yeni pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1851 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı .
Bakan Pilli, pozitif vakalardan birinin hava yolu ile diğerinin ise gemi yoluyla ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
7 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1851
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı :2
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 79.819
Toplam Vaka Sayısı: 165
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 137
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 24
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok