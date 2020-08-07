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2 yeni pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 1851 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi "

07 Ağustos 2020 Cuma 18:19
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2 yeni pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1851 olduğunu, 2   pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 2 kişinin taburcu edildiğini  açıkladı .

Bakan Pilli, pozitif vakalardan birinin hava yolu ile diğerinin ise gemi yoluyla ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.


7 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1851     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı :2

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 79.819

Toplam Vaka Sayısı: 165 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 137   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 24           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 07.08.2020 18:22
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKKTC KoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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