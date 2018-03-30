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2 yerli 3 yabancı üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde 55 yerli üründen 2’sinde, 39 ithal üründen 3’ünde limit üstü kalıntıya rastlandı...

30 Mart 2018 Cuma 15:21
2 yerli 3 yabancı üründe limit üstü kalıntı

 Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde 55 yerli üründen 2’sinde, 39 ithal üründen 3’ünde limit üstü kalıntıya rastlandı.

Tarim Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre,  23-29 Mart tarihlerini kapsayan analizlerde, ithal ürünler arasında limit üstü çıkan Nuri Ersoy Ltd ait Elma (Stk) menşeine iade edilecek.  Halil Kasap Pazarlama’ya  ait armut(deveci) ve SVS Ticaret Limited’e ait  kırmızı acı biber  imha edildi.

Yerli ürünlerde ise Doğancı’da Salih Çınar'a ait kapya biber ve çarliston biber limit üstü pestisit kalıntısı içermesinden ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanımından dolayı hasat geciktirme işlemi uygulanmadan imha edildi.

Yeniboğaziçi’nde Kemal Zurnacılar'a ait enginarın hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

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