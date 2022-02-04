2 yıl sonra Ercan’dan çıkış yapmak isterken yakalandı

Lefkoşa’da 12 Ekim 2020’de yaşanan laptop hırsızlığıyla ilgili aranan zanlı J.T.M.A, 2 yıl sonra Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandı.

Zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı, hakkında 3’er gün tutukluluk kararı alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emir Ahmet olguları aktardı.

Polis, zanlı J.T.M.A’nın ‘sirkat’ suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, 12 Ekim 2020’de A.E’ye ait araç içerisinden Lenovo marka V310 model laptopunu sirkat ederek Mağusa'da faaliyet gösteren" Techno Asya" isimli bilgisayar dükkanında konu bahsi laptobu satmak istediğini belirtti.

Dükkân sahibinin durumu fark edip şüphelenmesi üzerine zanlının hızlıca kaçtığını ifade eden polis, zanlının 3 Şubat 2022’de Ercan Havalimanından çıkış yapmak istediği esnada görevli polisler tarafından tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler olduğu söyleyerek, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.