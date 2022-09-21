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2 Yıl süre ile görev yapacak temsilciler atandı

Bakanlar Kurulu, İstihdam Politikaları Düzenleme ve Yürütme Kurulu’nda 2 yıl süre ile görev yapacak temsilcileri atadı.

21 Eylül 2022 Çarşamba 19:08
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2 Yıl süre ile görev yapacak temsilciler atandı



Buna göre, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müstaşarı Ecevit Alper, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst ve İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce, İstihdam Politikaları Düzenleme ve Yürütme Kurulu’na 2 yıl süre ile temsilci olarak atandı.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kuruluİstihdam Politikaları Düzenleme Ve Yürütme Kurulu
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