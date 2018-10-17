Ülke gündemini alt üst eden Alayköy’deki tecavüz olayında detaylar mide bulandırıcı. Az önce polis tarafından mahkemeye çıkarılan 17 yaşındaki öz kızına tecavüz eden H.D.’nin Şubat 2016’dan bugüne kadar bir çok kez öz kızına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Olay ise Sosyal Hizmetler Dairesi’nin polise konuyla alakalı bilgi vermesinin ardından polisin gündenime gelerek baba tutuklandı.
2 yıldır tecavüz ediyor
17 yaşındaki öz kızına tecavüz iddiasıyla mahkemeye çıkarılan H.D.’ye 2 gün tutukluluk verildi.
17 Ekim 2018 Çarşamba 10:38
Bu adamda oz be oz kktc li gordunuz mu simdi bu tip olaylarin milleti dini irki olmaz. Boyle serefsiz namussuzlar her toplumdan cikabilir bunlara karsi ayrismadan dimdik durup gerekli herturlu cezanin verilmesi gerekir. Allah seni kahretsin namussuz
Daha fazla destek almasini sagla sokmayin bu tip insalari ulkenize. Bence biraz bu yonden dusun kardesimBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Hemfikiriz bu konuda bencede suclu sabikali gitsin cezasini ceksin. Sen boyle adama gel gir iceri dersen gelir herturlu pisligi yapar, sen burada gocmen gelen temiz insanlaein kalbini kiracagina secimler de senin fikrini temsil edecek adaya destek veBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Hemfikiriz bu konuda bencede suclu sabikali gitsin cezasini ceksin. Sen boyle adama gel gir iceri dersen gelir herturlu pisligi yapar, sen burada gocmen gelen temiz insanlaein kalbini kiracagina secimler de senin fikrini temsil edecek adaya destek veBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Bunun nerden geldiginle degil neler hissettiginle alakasi var. Ayrismayi bu kadar desteklemen cok yanlis. Yapsinlar kardesim sabikaliyi almasin ozaman kktc devleti, sen kapiyi kilitlemiyorsun sonra hirsiza suc buluyorsunBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Bakkala markete ev sahibine saga sola komsulara bir kisi kotu desin gurultu yapiyor desin sana soz ceker giderimBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Burada nufus 1 milyon bile degilken turkiyede 82 milyon bunun etkisi olabilir mi? Damarda akan kanin hangi milletten olduguyla alakasi yok bu tur sapikliklarin bunu kafana sok bence Ankaradan geldim 4 yildir burdayim ogrenciyim gel beni bir sorBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Doğru dedin ama gerçekten biz farklı bir milletiz. Bunların çoğu öyle. Gelenlerin içinde iyi insan da var. nasıl hepsini hapse koyalım. Ankara izmir vs. yerlerden gelen pırıl pırıl insanlara haksızlık olur. İyiler gelse çok mutlu olacağız. ama yokkk.Beğen (1) Beğenmedim! (0)
Kimi millette onbinde bir çıkar kimilerinde da onda bir. Bize gelenlerin arasında düzgün insan mı var? Katili, hırsızı, keşi, sapığı bilet parasını denkleştiren bütün oç.lar burda. Buraya gelenleri pasaport kontrolden direk hapse gönderseler hata payı daha az olur.Beğen (3) Beğenmedim! (0)
Bu adamda oz be oz kktc li gordunuz mu simdi bu tip olaylarin milleti dini irki olmaz. Boyle serefsiz namussuzlar her toplumdan cikabilir bunlara karsi ayrismadan dimdik durup gerekli herturlu cezanin verilmesi gerekir. Allah seni kahretsin namussuz
Arkadaşlar kısa ve net , en iyisine lanet olsun.!!!
Arkadaşlar kısa ve net , en iyisine lanet olsun.!!!