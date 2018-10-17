2 yıldır tecavüz ediyor

Ülke gündemini alt üst eden Alayköy’deki tecavüz olayında detaylar mide bulandırıcı. Az önce polis tarafından mahkemeye çıkarılan 17 yaşındaki öz kızına tecavüz eden H.D.’nin Şubat 2016’dan bugüne kadar bir çok kez öz kızına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Olay ise Sosyal Hizmetler Dairesi’nin polise konuyla alakalı bilgi vermesinin ardından polisin gündenime gelerek baba tutuklandı.