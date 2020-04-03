2 yıllık kaçış son buldu

Merkezi Cezaevi’nden Şubat 2018 tarihinde firar ederek, Güney Kıbrıs’a kaçan zanlı Süleyman Yılkar, BM Askerleri tarafından Beyarmudu bölgesinden Kuzey Kıbrıs’a teslim edildi.

Zanlı, bugün mahkemede yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç, huzurda bulunan zanlı Süleyman Yılkar’ın 7 Şubat 2018 tarihinde saat 19.15 raddelerinde Lefkoşa’da Merkezi Cezaevinden firar ettiğini belirterek, Günbey istikametindeki Ziyaretçi Giriş Kapısı yanındaki çöplükte çöp boşaltmak için bulunan Merkezi Cezaevi’nde hükümlü tutuklu ve hükümsüz tutuklu Süleyman Yılkar’ın cezaevinin dış avlusunu çevreleyen yaklaşık 2 metrelik

tellerden atlayıp kaçtığını ifade etti.

Zanlının, 2 Nisan tarihinde BM Askerleri tarafından Beyarmudu bölgesinden Kuzey Kıbrıs’a teslim edildiğini ve olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını söyleyen polis, zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek, ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, huzurda verilen şahadeti değerlendirerek, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.