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20 Bin lirayı cebe indirdi!

Girne'de satın alma sorumlusu olarak çalışmakta olduğu işyerinden para çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı A.M mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

08 Ekim 2022 Cumartesi 15:14
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20 Bin lirayı cebe indirdi!



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Kamalı olayla ilgili bulguları aktardı. Kamalı 29 Eylül 2022 tarihinde Girne'de Mus-mer LTD' e ait Afitap Kebap isimli iş yerinde satın alma sorumlusu olarak çalışmakta olan A.M'nin Eylül ayı için restoranın ihtiyaçlarını karşılaması amacı ile kendisine teslim edilen ve sirkat etmiş olduğu toplam 20.000 TL parayı restoran için harcadığını göstermek amacıyla sahte olarak düzenlediği 1961 seri numaralı teslim fişini muhasebeye fatura olarak girerek konu parayı sirkat ettiğinin tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve zanlının sahtelediği evrakların incelenmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

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