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20 bin TL değerinde parça soygunu

Alayköy’de meydana gelen araç parçası hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Yaseen AL Edwan ve Mohammad Yahya Elmissned bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 15:19
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20 bin TL değerinde parça soygunu

Alayköy’de meydana gelen araç parçası hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Yaseen AL Edwan ve Mohammad Yahya Elmissned bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz Alayköy’de Aralık 2019 – 29 Mart 2020 tarihleri arasında, Alayköy'de, Organize Sanayi-Alayköy adresinde yer alan ve Akanay Garaj isimli iş yeri önünde tamir maksatlı park halinde duran ve müşteriye ait kapıları kapalı ve kilitsiz vaziyetteki Subaru İmprezza model araç içerisinden, ülkemizde öğrenci olarak bulunan zanlı Yaseen Al Edwan tarafından toplam 20.000 TL değerinde sökülmüş vaziyette yer alan muhtelif araç parçaları alındığını söyledi. Polis ayrıca zanlının yine konu araç içerisinde yer alan markası ve modeli meçhul DVD ekranlı araç teybini ve ön yolcu koltuğu önünde yer alan araç beynini alet yardımı ile yerinden hasar yapılmaksızın söküp çaldığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada söz konusu çalınan parçaların bir kısmının zanlı Yaseen Al Edwan’in tasarrufunda bulunarak emare yapıldığını belirtti. Polis ayrıca meseleye bağlantısı olan zanlı Mohammad Yahya Elmissned’ın da tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların yapmış oldukları beyanların araştırılacağını aranmakta olan emareler ve konu araba parçalarını aldıklarını beyan ettikleri ve kimliği belirlenen bir kişinin arandığını belirterek, olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

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