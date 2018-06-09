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20 gün içeride bekleyecek

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken üzerinde 8 gram Hintkeneviri ile yakalanan Murat Değer aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

09 Haziran 2018 Cumartesi 11:38
20 gün içeride bekleyecek

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Gemici olduğunu beyan ederek önceki gün ülkeye yanlışlıkla giriş yaptığı esnada üzerinde 8 gram Hintkeneviri ile yakalanan Murat Değer aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhinde alınan 2 gün tutukluluk süresi dolan zanlı Değer dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ülkede yasal bir bağı olmadığına dikkati çekerek yargılanıncaya kadar 20 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Mahkemede pişman olduğunu belirtti

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, mahkemede verdiği ifadede zanlı Murat Değer’in Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapmak isterken yakalandığını anlattı.

Polis çavuşu Barış Duman, zanlının giriş işlemlerini yaptığı esnada detektör köpeğin tepki vermesi sonucu görevli polis ekipleri tarafından üzerinin arandığını söyledi.

Duman, Değer’in üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonunun kemerinin altında gizlenmiş vaziyette 8 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini kaydetti.

Zanlının suçüstü tutuklandığını belirten Duman, yapılan sorgulamada suçunu itiraf ederek gönüllü ifade verdiğini soruşturmanın tamamlanarak mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Söz hakkı alan zanlı, işlediği suçtan ötürü pişman olduğunu ve Türkiye’de bakmakla yükümlü olduğu kişiler bulunduğunu belirterek

Türkiye’ye iade edilme talebinde bulundu.

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