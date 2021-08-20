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20 güne yakın entübe olan hasta bugün normal servise alındı

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, sosyal medya hesabından açıklama yaptı...

20 Ağustos 2021 Cuma 14:08
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20 güne yakın entübe olan hasta bugün normal servise alındı

Uçaner , "Neye mi mutlu oluyoruz? 27 gündür yoğun bakımda tedavi gören,yaşam mücadelesi veren, 20 güne yakın entübe olan hastamızın bugün servise çıkması" dedi.

Dr. Erol Uçaner'in paylaşımı şu şekilde:

Neye mi mutlu oluyoruz? 
27 gündür yoğun bakımda tedavi gören,yaşam mücadelesi veren, 20 güne  yakın entübe olan hastamızın bugün servise çıkması.
Güzelyurt abisine çok üzülmüştü.
Onun hayata tutunması bizim ve Güzelyurt için tarif edilemeyecek bir mutluluk.
Umarım diğer hastalarımız da yoğun bakım sürecini  en kısa zamanda tamamlar ve servise alınırlar.
Doktor, hemşire, yardımcı personele 
Elinize sağlık 

Son Güncelleme: 20.08.2021 14:16
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