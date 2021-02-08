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"20 numunenin 16'sında İngiltere varyantı Covid-19 virüsü tespit edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan Covid-19 virüs mutasyon analizi konusunda açıklamalarda bulundu. 

08 Şubat 2021 Pazartesi 15:41
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"20 numunenin 16'sında İngiltere varyantı Covid-19 virüsü tespit edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan Covid-19 virüs mutasyon analizi konusunda açıklamalarda bulundu. 

Bakan Pilli, şunları kaydetti; 

"Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nde yaptırmış olduğu Covid-19 virüs mutasyon analizine gönderilen 20 numunenin 16'sında İngiltere varyantı covid -19 virüsü tespit edilmiştir.  

Bu virüsün daha hızlı ve yaygın bulaştığı dikkate alındığında halkımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermesi son derece önemlidir. "

Son Güncelleme: 08.02.2021 18:33
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