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20'si yerel 21 pozitif vaka
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20'si yerel 21 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 2868 test yapıldı, 20'si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı, 23 kişi taburcu edildi " 

11 Ocak 2021 Pazartesi 19:05
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20'si yerel 21 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 2868 test yapıldı, 20'si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı, 23 kişi taburcu edildi " 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2868 olduğunu, 20'si yerel 21 pozitif vakaya rastlandığını, 23 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 
20  kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Bakan Pilli, vakalardan 12 kişinin Lefkoşa, 5 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

11  0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2868        

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 

Yerel Vaka Sayısı: 20   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23        

Bugün Kaybedilen Hasta: yok    

Yapılan Toplam Test Sayısı: 354.618     

Toplam Vaka Sayısı: 1800    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1539    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 251     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 202    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 10  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Son Güncelleme: 11.01.2021 20:11
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