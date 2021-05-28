20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7666 olup, 20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış 16 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır.
6 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Yenikent-2 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-1/ Hamitköy-1
Girne
Girne Merkez- 5 / Karakum-2 / Alsancak-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Mormenekşe-1
Lefke
Gemikonağı-1
28 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7666
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 20
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.198.877
Toplam Vaka Sayısı: 7177
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6865
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 279
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 19
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 250
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 8
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2