20'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.523 olup, 20'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış 58 kişi taburcu edilmiştir.
7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır.
3 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Ortaköy-1/ Hamitköy-1 / Göçmenköy-1
Girne
Girne Merkez- 6 / Ozanköy-1/ Çatalköy-1/ Alsancak-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -3 / Yeniboğaziçi-1/ Maraş-1
İskele
İskele Merkez-1/ Mehmetçik-2
18 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.523
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 20
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 58
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.125. 449
Toplam Vaka Sayısı: 6959
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6561
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 365
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 322
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1