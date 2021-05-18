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20'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 11.523  test yapıldı, 20'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 58 kişi taburcu edildi"

18 Mayıs 2021 Salı 18:58
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20'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.523 olup, 20'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış 58 kişi taburcu edilmiştir. 

7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır. 

3 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 
Ortaköy-1/ Hamitköy-1 / Göçmenköy-1 


Girne 

Girne Merkez- 6 / Ozanköy-1/ Çatalköy-1/ Alsancak-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -3 / Yeniboğaziçi-1/ Maraş-1 

İskele 

İskele Merkez-1/ Mehmetçik-2 

18 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.523 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :    

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 20 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 58 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.125. 449   

Toplam Vaka Sayısı: 6959 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6561 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 365  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 322  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Anahtar Kelimeler:
KKTC
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