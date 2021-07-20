Bu yıl Kurban Bayramı’nın 1. gününe denk gelen Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümü çerçevesinde düzenlenecek tören ve etkinliklere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet de katılıyor.

Kutlamalar geçen yıldan bu yana, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle bazı önlemlerle yapılacak.

Bakanlar Kurulu’nun “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği koronavirüsle (COVİD-19) ilgili tedbirler çerçevesinde, tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu kılındı.

İLK TÖREN ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE

20 Temmuz Salı günü Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

LEFKOŞA ŞEHİTLER ANITI

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de tören yapıldı.

DR. FAZIL KÜÇÜK BULVARI’NDAKİ GEÇİT TÖRENİ

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit töreni ise saat 09.00’da başlayacak.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması ile başlayacak tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam edecek.

Tören Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapacağı konuşmaların ardından resmi geçit ile tamamlanacak.

GAZİMAĞUSA

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Gazimağusa’da da törenlerle kutlanacak.

Gazimağusa’da iki ayrı tören düzenleniyor. İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 09.00’da yapılacak. Anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı’nın ardından tören tamamlanacak.

İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 0930’da askeri birlikler ve halkın bayramının kutlamasıyla başlayacak. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalarla devam edece ve tören geçişiyle sona erecek.

GİRNE… ÇIKARMA PLAJI’NDA DENİZE ÇELENKLER BIRAKILDI

20 Temmuz için Girne’de de iki ayrı tören düzenleniyor. İlk tören saat 08.00’da Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer aldı.

Törende, denize çelenkler bırakıldı. Adaya bayrakların çıkarılması ardından meşaleler yakıldı ve 21 pare top atışı yapıldı. Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 10.30’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra askeri birlikler, öğrenciler ve halkın bayramı kutlanacak. Tören, konuşmalar, şiirler ve resmigeçit ile son bulacak.

İSKELE

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 10.00’da başlayacak. Törende, anıta çelenklerin sunulması ve saygı duruşunu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören birlikleri ile halkın bayramı kutlanacak. Tören, konuşmalar, şiirler, halk dansları gösterisi, tören geçişi ile tamamlanacak.

LEFKE

20 Temmuz'da Lefke'de iki tören yapılacak. İlk tören 08.30'da Lefke Şehitliği'nde; ikinci tören 09.00'da Atatürk Anıtı önünde yer alıyor. Her iki törende de çelenkler sunulacak saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Şehitlikteki törende özel defter imzalanacak ve din görevlisi şehitler için dua okuyacak.

Atatürk Anıtı önündeki törende ise tören birlikleri denetlenecek, konuşmalar yapılacak, şiir okunacak. Buradaki tören, geçit töreni ile tamamlanacak.

MEHMETÇİK

Mehmetçik Belediye Parkı’ndaki tören ise saat 09.00’da başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek ve günün anlam ve önemini belirten konuşma ardından şiir okunmasıyla tamamlanacak.

ŞEHİTLER DE ANILACAK…ALAMİNYO ŞEHİTLERİ ANILACAK

Alaminyo Şehitleri 21 Temmuz Çarşamba günü Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde saat 19.30’da düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.

Tören, Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in konuşmasıyla tamamlanacak.

TOPÇUKÖY ŞEHİTLERİ İÇİN ANMA TÖRENİ 22 TEMMUZ’DA

Mutlu Barış Harekatı’nın 47. Yıldönümü çerçevesinde şehitler de anılacak.

Topçuköy Şehitleri 22 Temmuz Perşembe günü Topçuköy Şehitliği’nde saat 18.30’da düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, çelenklerin konulmasıyla başlayacak; saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla devam edecek. Dua okunmasının ardından şehitlik ziyaretiyle tören sona erecek.

TAŞPINAR ŞEHİTLERİ 25 TEMMUZ’DA ANILACAK

Taşpınar Şehitleri ise 25 Temmuz Pazar günü saat 09.00’da Taşpınar Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, çelenklerin konulmasıyla başlayacak; saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitlik özel defterinin imzalanmasıyla devam edecek. Şiirlerin okunması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ardından, şehitler için dua okunmasının ardından tören sona erecek.