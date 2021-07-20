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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlanıyor

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 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.

20 Temmuz 2021 Salı 10:09
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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başbakan Ersan Saner, bakanlar, konuk bakanlarla milletvekilleri, askeri erkan, protokol ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören birliklerini denetleyip, halkın bayramını kutladı. Tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam etti. Tören Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarıyla sürecek.

Cumhurbaşkanları, tören alanına gelişte araçlarına atılan karanfiller ve araçlardan inerken alışlarla karşılandı.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları ile donatılan tören alanında, geniş güvenlik önlemleri alındı, Covid-19 önlemlerine uyulmasına büyük önem gösterildi.

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20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı
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