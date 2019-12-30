20 Temmuz Fen Lisesi korosu ve öğretmenlere başarı belgeleri takdim edildi

20 Temmuz Fen Lisesi salonunda gerçekleşen törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“Anma programında gösterdiğiniz üstün performans nedeniyle hepimizi çok duygulandırdınız, gurur duyduk” diyen Çavuşoğlu, öğrenci ve öğretmenlerin performanslarıyla herkesin takdirini topladığını belirtti.

Çavuşoğlu “Akademik dersler ile birlikte kültürel, sanatsal ve sportif faliyetleri birlikte götürebilenler bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak ve dünyaya hizmet edecektir” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin bu alanlarda gösterdikleri özverinin kendileri için bir kazanç olduğuna işaret ederek sosyal faliyetlere katılmanın önemine dikkat çekti.

(BRT)