20 Temmuz kutlamaları başlıyor

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı, bugün saat 09.00’da 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak.

Bu yıl Kurban Bayramı’nın 1. gününe denk gelen Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümü çerçevesinde düzenlenecek tören ve etkinliklere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet de katılacak.

Kutlamalar geçen yıldan bu yana, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle bazı önlemlerle yapılacak.

Bakanlar Kurulu’nun “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği Koronavirüsle ilgili tedbirler çerçevesinde, tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu kılındı.

ŞAFAK NÖBETİ

20 Temmuz kutlamaları çerçevesinde yapılan Şafak nöbeti bu yıl da tutulacak. Yavuz Çıkarma Plajı’nda 19 Temmuz’u 20 Temmuz’a bağlayan gece gerçekleştirilecek Şafak Nöbeti’nde çıkarma gemisinden meşalelerle sahile yürünecek, tüm gece aralıklarla dualar okunacak.