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20 Temmuz talihlisi ikramiyesini aldı

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Devlet Piyangosu’nun 20 Temmuz 2021 tarihli çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:19
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20 Temmuz talihlisi ikramiyesini aldı

Birimden yapılan açıklamada, 20 Temmuz 2021 gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiyenin İskele bölgesi sakinlerinden isminin açıklanmasını istemeyen vatandaşımız tarafından teslim alındığı bildirildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu. Yıldızev ayrıca, 8 Ağustos çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye için biletlerin satışta olduğunu da hatırlattı.

Anahtar Kelimeler:
Devlet Piyangosu20 Temmuz Talihlisi
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