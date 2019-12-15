20 yaşındaki genç kız dumandan zehirlendi hayatını kaybetti

20 yaşındaki Ameyo Jahsways ADAMTO, Küçük Kaymaklıda yaşamakta olduğu evinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın subaylığından yapılan açıklamada, Adamto’nun muhtemelen ısınmak için yakmış olduğu yakacaktan çıkan dumandan dolayı havasız kalarak yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzeinde duruluyor.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.