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20 yaşındaki genç kız dumandan zehirlendi hayatını kaybetti

Adamto’nun muhtemelen ısınmak için yakmış olduğu yakacaktan çıkan dumandan dolayı öldüğü belirtiliyor

15 Aralık 2019 Pazar 19:59
20 yaşındaki genç kız dumandan zehirlendi hayatını kaybetti

20 yaşındaki Ameyo Jahsways ADAMTO, Küçük Kaymaklıda yaşamakta olduğu evinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın subaylığından yapılan açıklamada, Adamto’nun muhtemelen ısınmak için yakmış olduğu yakacaktan çıkan dumandan dolayı havasız kalarak yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzeinde duruluyor.
Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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HaberKıbrıs
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Daş 2019-12-15 21:13:54

Elektrik dünyanın en pahalı ve en fakir ülkesi olunca tabi insanlar ısınmak için birşeyler yapacaktır ve bu ölüm haberleri çok gelir burda hükümetin elektrik zammı politikası görüşülmelidir yazık öldürdünüz bir insanı

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