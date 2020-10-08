20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Molaria (Sıtma) hastalığı teşhisi ile tedavi görmekte olan 20 yaşındaki Muhammad Mustapha Shettima dün sabah saat 09.30 sıralarında yaşamını yitirdi.
Polisin soruşturması devam ediyor.
Sıtma tedavisi gören 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Molaria (Sıtma) hastalığı teşhisi ile tedavi görmekte olan 20 yaşındaki Muhammad Mustapha Shettima dün sabah saat 09.30 sıralarında yaşamını yitirdi.
Polisin soruşturması devam ediyor.