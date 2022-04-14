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20 yaşındaki genç yoğun bakımda

Gemikonağı’nda gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

14 Nisan 2022 Perşembe 10:27
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20 yaşındaki genç yoğun bakımda

Polis'ten kazayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

14.04.2022 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde, Azat ETKÜ (E-20), yönetimindeki EK 940 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak elektrik direğine ve ardından bir işletmeye ait elektrik panosu çarmıştır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Azat ETKÜ, kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 14.04.2022 10:32
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