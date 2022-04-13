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20 yaşındaki genç yoğun bakımda

Dün akşam Lefkoşa'da yaşanan trafik kazasında yaralanan 20 yaşındaki genç yoğun bakıma alındı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 12:06
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20 yaşındaki genç yoğun bakımda

Polisten kazayla ilgili verilen bilgi şu şekilde:

12.04.2022 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüs alanı içerisindeki isimsiz yol üzerinde, Burak İNCİ (E-26) yönetimindeki HE 010 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan 15 numaralı öğrenci yurdu önlerine geldiğinde, yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan   Cem EFE (E-20)’ye çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Cem EFE, kaldırılmış oluğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kontrol amaçlı yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 13.04.2022 13:02
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