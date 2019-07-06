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20 yaşındaki Yunus Alkan yaşamını yitirdi!

Değirmenlik-Girne yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki Yunus Alkan yaşamını yitirdi

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:43
20 yaşındaki Yunus Alkan yaşamını yitirdi!

Değirmenlik- Girne anayolu 2-3 kilometreleri arasında saat 01:40 sıralarında,  Değirmenlik istikametinden Demirhan istikametine doğru seyreden Ayhan KILIÇ (E-41) yönetimindeki TLY 989 plakalı araç sürüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmeğe çalışan  Yunus ALKAN (E-20)’a aracının sol ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Yunus ALKAN, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu ilkyardım tedavisine müteakip aynı gün Yakındoğu hastanesine sevk edilerek Yoğun bakım servisinde müşahaade altına alınmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.  Araç sürücüsü Ayhan KILIÇ tutuklanmış olup, sabahleyin çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yunus ALKAN
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