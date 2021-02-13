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2000 doz AstraZeneca aşısı KKTC'ye teslim edilecek

Önümüzdeki hafta Kuzay Kıbrıs’a iki bin doz AstraZeneca aşısı teslim edilecek.

13 Şubat 2021 Cumartesi 11:10
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2000 doz AstraZeneca aşısı KKTC'ye teslim edilecek

Önümüzdeki hafta Kuzay Kıbrıs’a iki bin doz AstraZeneca aşısı teslim edilecek.

Ayrıca, İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla, hızlı testlerin kullanımı hakkında bilgi alış verişinde bulunulurken, 75.000 hızlı testin  AB’den Kıbrıs’a ulaşır ulaşmaz Kuzey Kıbrıs’a teslim edileceği de bildirildi.

Kıbrıslı Rum eş başkan Leonidas Filaktou CNA’ya yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türk eş başkan Cenk Soydan ve uzmanlarla yapılan bir telekonferansta hızlı testler hakkında bilgi alış verişinde bulunulduğunu ve testler hakkında kullanımları, sıklığı ve türleri ile ilgili soruları cevapladıklarını söyledi.

Son Güncelleme: 13.02.2021 12:13
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