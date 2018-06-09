200.000TL talihlisi belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Haziran 2018 tarihli Devlet Piyangosu gerçekleşti. Çekilişte 200.000TL'lik büyük ikramiye "45143" numaralı bilete isabet etti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000TL, Lefkoşa bayisi Hasan Sağol tarafından satılan "45143" numaralı bilete isabet etti.
18 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200.000TL ve toplam ikramiye 524.100TL olacak. Bilet fiyatı 15TL olarak satışa sunuldu.
08.06.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları
200.000 TL İkramiye Kazanan Numara
45143
10.000 TL İkramiye Kazanan Numara
62417
5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
22693
2.500 TL İkramiye Kazanan Numara
65620
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
23783 66321 76183
00459 27851 31631 44444 47588 73794
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00214 10224 21633 28069 49087
54014 65312 76207
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
40021 52650 61377 71533 73654
75601 76527 76752 76944 79680
50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01252 01971 04731 06486 08472
09164 09194 21719 29303 30879
32075 36198 38934 39956 40093
51090 70140 72680 77253 78520
Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05143 15143 25143 35143 55143
65143 75143 40143 41143 42143
43143 44143 46143 47143 48143
49143 45043 45243 45343 45443
45543 45643 45743 45843 45943
45103 45113 45123 45133 45153
45163 45173 45183 45193 45140
45141 45142 45144 45145 45146
45147 45148 45149
Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09 20
Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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