Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
banner34

200.000TL talihlisi belli oldu

8 Haziran 2018 çekilişinde 200.000TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Hasan Sağol tarafından satılan "45143" numaralı bilete isabet etti.

09 Haziran 2018 Cumartesi 10:29
200.000TL talihlisi belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Haziran 2018 tarihli Devlet Piyangosu gerçekleşti. Çekilişte 200.000TL'lik büyük ikramiye "45143" numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000TL, Lefkoşa bayisi Hasan Sağol tarafından satılan "45143" numaralı bilete isabet etti.

18 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200.000TL ve toplam ikramiye 524.100TL olacak. Bilet fiyatı 15TL olarak  satışa sunuldu.

08.06.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

45143  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

62417  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

22693  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

65620  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23783  66321  76183  

banner39
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00459  27851  31631  44444  47588  73794  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00214  10224  21633  28069  49087  
54014  65312  76207  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

40021  52650  61377  71533  73654  
75601  76527  76752  76944  79680  

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01252  01971  04731  06486  08472  
09164  09194  21719  29303  30879  
32075  36198  38934  39956  40093  
51090  70140  72680  77253  78520  

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05143  15143  25143  35143  55143  
65143  75143  40143  41143  42143  
43143  44143  46143  47143  48143  
49143  45043  45243  45343  45443  
45543  45643  45743  45843  45943  
45103  45113  45123  45133  45153  
45163  45173  45183  45193  45140  
45141  45142  45144  45145  45146  
45147  45148  45149  

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09 20

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3 7

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: “KKTC’de bir hükümet değişikliği bile olabilir”
Arıklı: “KKTC’de bir hükümet değişikliği bile olabilir”
Civisilli: “İskeleli çocuklar da çağdaş alanlarda oynayacak”
Civisilli: “İskeleli çocuklar da çağdaş alanlarda oynayacak”
FOLK-DER, Londra’da düzenlenecek Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’ne katılacak
FOLK-DER, Londra’da düzenlenecek Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’ne katılacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim