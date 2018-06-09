200.000TL talihlisi belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Haziran 2018 tarihli Devlet Piyangosu gerçekleşti. Çekilişte 200.000TL'lik büyük ikramiye "45143" numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000TL, Lefkoşa bayisi Hasan Sağol tarafından satılan "45143" numaralı bilete isabet etti.

18 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200.000TL ve toplam ikramiye 524.100TL olacak. Bilet fiyatı 15TL olarak satışa sunuldu.

08.06.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

45143

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

62417

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

22693

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

65620

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23783 66321 76183

00459 27851 31631 44444 47588 73794

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00214 10224 21633 28069 49087

54014 65312 76207

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

40021 52650 61377 71533 73654

75601 76527 76752 76944 79680

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01252 01971 04731 06486 08472

09164 09194 21719 29303 30879

32075 36198 38934 39956 40093

51090 70140 72680 77253 78520

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05143 15143 25143 35143 55143

65143 75143 40143 41143 42143

43143 44143 46143 47143 48143

49143 45043 45243 45343 45443

45543 45643 45743 45843 45943

45103 45113 45123 45133 45153

45163 45173 45183 45193 45140

45141 45142 45144 45145 45146

45147 45148 45149

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09 20

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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