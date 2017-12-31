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2015'te değişimin ilk ateşi burada yakıldı

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HP Genel Başkanı Özersay ve milletvekili adayları bugün Lapta, Alsancak ve Karaoğlanoğlu bölgelerine ziyaret gerçekleştirdi.

31 Aralık 2017 Pazar 02:27
2015'te değişimin ilk ateşi burada yakıldı
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve milletvekili adayları bugün Lapta, Alsancak ve Karaoğlanoğlu bölgelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Bölge halkına partinin manifestosu hakkında bilgi veren yetkililer, halk tarafından dile getirilen sorunlar hakkında çözüm önerilerini anlattı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özersay yaptığı açıklamada “2015 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde toplumun değişim talebinin ilk ateşi bu bölgede yanmıştı. Şimdi Halkın Partisi olarak yaptığımız ziyarette görüyoruz ki bölge halkı aynı heyecan ve umudu bekliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimde verilen güçlü desteğin çok daha fazlasının 7 ocak seçimlerinde de verileceğinden hiç şüphemiz yok” dedi.

Turizm Rezerv Arazileri konusunda Halkın Partisi’nin meclis dışında bir parti olmasına rağmen hiç tereddüt etmeden yargıya başvurduğunu ve bu süreci kazandığını belirten Özersay,  toplumun artık temiz, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim beklediğini, talan ve ranta dayalı eski siyaset anlayışının çok yakında olmayacağını belirtti.

Halkın Partisi olarak Turizm arazileri tahsisi konusunda şeffaf, kamu yararını gözeten bir bilinçle, yapılacak olan tesislerin çevre dostu olmasını sağlayacak, bu tesisler sayesinde  yerel istihdamı ve yerel ürünlerin tüketimini arttıracak şekilde bir planlamaya gideceklerini belirten Özersay, gelen turistin ülke esnafına ulaşmasını sağlayan bir Turizm anlayışını benimsediklerini belirtti.

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