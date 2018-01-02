2017 Aralık'ın son haftasında yollarda 2 can gitti!

KKTC’de 25 Aralık 1 Ocak tarihleri arasında meydana gelen toplam 104 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı.

Kazalardan, biri ölümle, 23’ü yaralanmayla, 80’i hasarla sonuçlandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ölümle neticelenen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanmayla neticelenen kazalarda 31 kişi yaralandı.



Trafik kazalarının 35’i süratli araç kullanmak, 25’i yakın takip, 20’si kavşakta durmama, 14’ü dikkatsiz sürüş yapmak ve 10’u diğer etkenlerden dolayı meydana geldi.



Kazalar sonunda toplam 556 bin 800 TL’lik hasar tespit edildi.

Kazaların 48’i Lefkoşa’da, 8’i Gazimağusa’da, 24’ü Girne’de, 9’u Güzelyurt’ta ve 5’i İskele’de oldu.