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2017'de kan bankasında toplanan kan miktarı açıklandı

Başhekim Dizdarlı, 2017 yılında kan bankası tarafından toplam 12 bin 414 ünite kan temin edildiğini açıkladı...

11 Ocak 2018 Perşembe 10:22
2017'de kan bankasında toplanan kan miktarı açıklandı
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Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, 2017 yılında kan bankası tarafından toplam 12 bin 414 ünite kan temin edildiğini açıkladı.

Dizdarlı, talep üzerine ise toplanan kanların, 11 bin 303 ünitesinin hastalara verildiğini kaydetti.

Bülent Dizdarlı, “Kan temininde 6034 ünite ile Lefkoşa başı çekerken , 2453 ünite ile düzenlenen sivil kampanyalar ikinci, Mağusa ise 552 ünite ile üçüncü temin yerimiz olmuştur. Bunları sırası ile 496 ünite ile Girne,6 ünite ile Güzelyurt takip etmiştir.”dedi.

Dizdarlı, Kıbrıs Türk Barış kuvvetleri mensuplarının da 2 bin 873 ünite kan bağışlayarak önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarının ise 165 ünite ile önemli bir katkıda bulunduklarını ifade etti.

Bülent Dizdarlı, kan verilen yerlerde ise ilk sırayı 5 bin 877 ünite ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinin aldığını belirtti.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde 511, Mağusa Devlet Hastanesinde 295, ve Cengiz Topel Hastanesinde ise 160 ünite kan verildiğini ifade eden Dizdarlı “Bunların dışında Thalasamia merkezinde ilgili kişilere toplam 3 bin 380 Ünite kan tedarikinde bulunulmuştur.”dedi.

Kamu sektörü dışında özel sektöre de gerektiğinde kan bulunduğunu belirten Dizdarlı, “Kolan Hastanesine 439, YDÜ Hastanesi’ne 176, Etik Hastanesi’ne ise 90 ,Life Hospital’e 76, Tunççevik Hastanesi’ne 84, Kamiloğlu Hastanesi’ne 64, Mağusa Tıp Merkezi’ne 37, Mağusa Yaşam Hastanesi’ne 21 ve toplam on beş özel kliniğe 76 ünite kan tedarik edilmiştir.” İfadelerini kullandı.

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