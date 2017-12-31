"2017'de trafik kazaları yine can aldı"

Trafik Kazalarını Önleme Derneği(TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı, Haberal Kıbrıslı'dan Candan Mert'e yaptığı özel açıklamasında 2017 yılında olan kazaları değerlendirerek, bu bağlamda alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

“Alındığı söylenen önlemler yetersiz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)’nin mevcut durumunun trafik kazalarını önleyebilecek konumda olmadığını belirten Trafik Kazalarını Önleme Derneği(TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı, alındığı söylenen önlemlerin de tamamen etkisiz ve yetersiz olduğunu kaydetti. Birinci olarak alınması gereken önlemin anayollarda polis devriyelerinin 24 saat kendini hissettirmesi, dolayısıyla devriyelerin arttırılması olduğuna dikkat çeken Mehmet Avcı, bu noktadan sonra yolculuklarda özellikle emniyet kemerinin bağlı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Motor sürücülerinin kask kullanmasının kazalarda olası ölümlerin önüne geçtiğini ifade eden Başkan Avcı, sürat ve alkol gibi ölüme sebebiyet veren tehlikelerin denetiminin arttırılması gerektiğini vurguladı.

“Emniyet kemeri ölümü önleyici faktördür”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği(TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı, KKTC’deki yolların sürat yapmaya müsait olmadığını kaydederken, bir çarpışma esnasında ölümlerin arabadan savrulmaktan dolayı meydana gelmesinden dolayı emniyet kemerinin ölümü önleyici faktör olarak karşımıza çıktığını söyledi. Çocukların ayakta yolculuk yapmasına dikkat çeken Başkan Mehmet Avcı, anne-babanın önde emniyet kemeri takılı yolculuk yaparken bir kaza olması durumunda çocuğun yaşama ihtimalinin sıfırlandığını aktardı. Avcı, polis denetiminin arttırılıp kamuoyunun bilgilendirilmesi ile bu tehlikeli durumların önüne bir nebze de olsa geçilmesi gerektiğinin altını çizerken, alınacak önlemlerin kaza anında ölümü önleme açısından oynadığı rolün büyüklüğüne değindi.

“Ehliyet sistemi dünya standartlarına yükseltilmeli”

Kuzey Kıbrıs içerisindeki ehliyet sınavlarının kolaylığına vurgu yapan Dernek Başkanı Mehmet Avcı, mevcut ehliyet sisteminin daha etkili olması ve dünya standartlarına yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi. Kuzey Kıbrıs’ta ehliyet sistemi çerçevesinde yazılı sınavın bulunmayıp yalnızca sözlü sınavın olduğunu kaydeden Avcı, sözlü sınavın da yüzde kaçının ciddi yapıldığının her zaman tartışma konusu olarak karşımıza çıktığını belirtti. Şoför okullarındaki eğitimlerin de denetlenmesi gerektiğini ifade eden Trafik Kazalarını Önleme Derneği(TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı, bunun yanında yurtdışından gelip, yurtdışındaki ehliyetlerini göstererek araba sürenlerin ehliyetlerinin sahte olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledi.

“1 bardak dahi olsa, alkollü şoför koltuğuna oturmayın”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) içerisinde kazaların önlenmesi bakımından yollarda alınması gereken önlemlere değinen Dernek Başkanı Mehmet Avcı, yol çizgilerinin belirginleştirilmesi ve gece aydınlatma lambalarının yanık olması gerektiğini kaydederken, bunların yanında kaçak tali yolların kapatılması ve araçların muayenelerinin doğru bir şekilde yapılmasının önemli olduğunun altını çizdi. Birçok iş aracının yolda gidemez durumda olmasına rağmen muayenelerinin eksik yapılarak yollarda bulundurulmaya devam ettiğini ifade eden Mehmet Avcı, muayene yapan şirketlerde gerekli aletlerin birçoğunun bulunmadığını ve bu noktada denetimlerin arttırılması gerektiğini belirtti. Belediyeler, Karayolları Dairesi ve Polis Genel Müdürlüğü’nün bu bağlamda iş birliği içerisinde çalışması gerektiğini dile getiren Avcı, sürücülerin de çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Yollarda sürat yapılmaması gerektiğinin altını çizen Trafik Kazalarını Önleme Derneği(TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı, sürücülere tehlikeli yollarda araç geçmemeleri, 1 bardak dahi olsa alınan alkolün ardından şoför koltuğuna oturarak ne kendi hayatlarını, ne de başkalarının hayatlarını tehlikeye atmamaları nasihatinde bulundu.