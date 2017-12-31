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2017'yi geride bırakıyor...

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2017’yi geride bırakmaya hazırlanırken, yeni umutlarla 2018’i karşılmaya sayılı saatler kaldı.

31 Aralık 2017 Pazar 13:56
2017'yi geride bırakıyor...
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Vatandaşlar artık son hazırlıklarını yapıyor. Yeni yılı kimileri restoranlarda, kimileri otellerde, kimileri ise aileleriyle birlikte evlerinde geçirecek.

2018’in ilk günü Pazartesine denk geldiğinden 1 Ocak resmi tatil olacak.

KKTC genelindeki 28 belediyeden sadece 2’si yılbaşı akşamı için meydanlarda etkinlik organize etti.

Bu akşam Girne’de ve Gazimağusa’da meydan konserleri olacak.

Gazimağusa Belediyesi’nin organizasyonunda Namık Kemal Meydanı’nda İsmet Ekiz ve Koli Bandı saat 22.00’de sahneye çıkacak. Havai fişek gösteri ise saatler 24.00’ü gösterdiğinde Namık Kemal Meydanı’nda ve Maraş Mağusa Gelişim Akademisi’nde olacak.

Girne Belediyesi’nin organizasyonuyla Ramadan Cemil Meydanı’nda da yeni yıl konseri verilecek. Niyal Öztürk ve grubu saat 22.00’de sahne alacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, burada halka hitap ederek vatandaşların yeni yılını kutlayacak. Ardından etkinlik havai fişek gösterisiyle 00.30’a kadar devam edecek.

Mehmetçik Belediyesi de yeni yıl nedeniyle dün akşam bu akşam konser düzenledi.

Tatlısu Belediyesi’nin sosyal tesisi Zambak Tatilköyü’nde ise Yılbaşı Özel Gala Programı düzenleniyor.
Belediyeler de hizmetlerin aksamaması için gerekli tüm önlemleri aldı.

Öte yandan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da otobüs terminalinde kurulan Pazar yeri, bugün açık olacak.
Polis Genel Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşebilmesi için emniyet tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

Polisin yeni yılla ilgili uyarıları da var. Bu uyarıların başında Bu akşam ateşli silah ve alkollü araç kullanılmaması geliyor.
Yeni yılın değişmez ve en büyük heyecanı piyango çekilişleri olacak. Türkiye Devlet piyangosunda en büyük ikramiye 61 milyon TL. Devlet Piyangosu ise, yılbaşı akşamı toplam 2 milyon 512 bin TL ikramiye dağıtacak.
Yeni yıl dolayısıyla ise cezaevinde özel bir açık görüş olmayacak.

Vatandaşlar 155 “Polis İmdat”, 112 “Acil”, 199 “İtfaiye”, 101 “Sivil Savunma”, 158 “Sahil Güvenlik”, 177 “Orman Yangın” telefonlarına her zaman olduğu gibi ulaşabilecek.

Öte yandan yeni yılı yağmurla karışlayacağız.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre hava bugün sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağmurla birlikte sıcaklık da 3-4 derece düşecek.

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