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2017 yoğun bakım servisi hasta verileri açıklandı

2017’de yoğun bakıma aylık 58 ortalama ile toplam 700 hasta kabul edildi

09 Ocak 2018 Salı 11:17
2017 yoğun bakım servisi hasta verileri açıklandı
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Lefkoşa Dr.  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , 2017 yoğun bakım servisi hasta verilerini açıkladı.

Lefkoşa  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında hastanenin yoğun bakım servisine  700 hasta yatırılırken  bunlardan 219’u yaşamını yitirdi. Mortalite (bin kişi başına ölüm oranı) yüzde 31.2 olarak gerçekleşti.

Yoğun bakım servisine aylık ortalama 58 hasta kabul edildi.

En fazla başvuru ve ölüm (exitus) kardiyoloji ve göğüs hastalıklarında  görülürken  kadın doğum ve psikiyatri yoğun bakım servislerinde ölüm yaşanmadı.

Öte yandan  göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve dermatoloji servislerinde yoğun bakıma hasta yatırılmadı.

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