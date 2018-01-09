2017 yoğun bakım servisi hasta verileri açıklandı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , 2017 yoğun bakım servisi hasta verilerini açıkladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında hastanenin yoğun bakım servisine 700 hasta yatırılırken bunlardan 219’u yaşamını yitirdi. Mortalite (bin kişi başına ölüm oranı) yüzde 31.2 olarak gerçekleşti.

Yoğun bakım servisine aylık ortalama 58 hasta kabul edildi.

En fazla başvuru ve ölüm (exitus) kardiyoloji ve göğüs hastalıklarında görülürken kadın doğum ve psikiyatri yoğun bakım servislerinde ölüm yaşanmadı.

Öte yandan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve dermatoloji servislerinde yoğun bakıma hasta yatırılmadı.