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2018 KKTC Bölgelere Göre Sonuçları belli oldu!

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde oy verme işlemi sona erdi.

24 Haziran 2018 Pazar 19:30
2018 KKTC Bölgelere Göre Sonuçları belli oldu!

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de tamamlandı.

Seçmenler, 28 belediye başkanını, 280 meclis üyesini, 184 muhtarı ve 596 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek için 734 sandıkta oy kullandı.

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Son Güncelleme: 24.06.2018 19:34
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